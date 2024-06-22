Президент Венесуэлы заявил о готовящемся в стране госперевороте

Государственный переворот намерены организовать в Венесуэле после предстоящих президентских выборов представители правой оппозиции, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро 21 июня, выступая перед своими сторонниками.
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