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«Рубин» купит хавбека «Сочи» Юкича. Контракт – на 4 года с зарплатой 600 000 евро за сезон («Чемпионат»)

«Рубин» купит хавбека «Сочи» Юкича. Контракт – на 4 года с зарплатой 600 000 евро за сезон («Чемпионат»)

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Казанцы подпишут с 23-летним австрийцев 4-летний контракт с зарплатой 600 тысяч евро в год.

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