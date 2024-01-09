Собянин: В 2023 году в Москве отреставрировали 268 памятников архитектуры

Более 500 памятников архитектуры находятся в процессе реставрации На персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в столице продолжается реализация масштабного проекта по реставрации памятников архитектуры.
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