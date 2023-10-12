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HT: Зеленский уехал из Румынии с покрасневшим от стыда лицом

HT: Зеленский уехал из Румынии с покрасневшим от стыда лицом

РИАМО - 12 окт. Украинский президент Владимир Зеленский покинул Румынию с позором после того, как ему не разрешили выступить перед местным парламентом, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийское издание Hindustan Times.

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