Тина Канделаки сообщила о новом интересном статусе: «Я – теща»

Вчера известная телеведущая Тина Канделаки побывала на свадьбе у своей дочери – Мелании Кондрахиной. Старшая 24-летняя наследница выбрала для своего главного в жизни дня белоснежное платье в пол с длинными рукавами.
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