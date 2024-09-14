Майк Крак: Я стал другим человеком, когда узнал о приходе Ньюи!Aston MartinРуководитель Aston Martin Майк Крак рассказал о том, что обрадовался приходу в команду управляющего технического директора Эдриана Ньюи, ранее работавшего в Red Bull Racing.
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