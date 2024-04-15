Рождение светила. В ближайшие месяцы ученые обещают вспышку новой звезды

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Мия Тэйлор Должность, BBC Future Пока мир следил за полным солнечным затмением 8 апреля, астрономы не спускали глаз с далекого созвездия Северной Короны: там, на расстоянии около 3 тысяч световых лет от Земли, вот-вот должна вспыхнуть новая звезда.