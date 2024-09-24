Когда телевидение было поводом для гордости

И Искандер Ну, когда живший в СССР увидит на помойке дохлое ингермандо ебланское, ему и в голову не придёт вспоминать советское ЖКХ с его копеечными платами за услуги, или советское здравоохранение с его беспощадной борьбой с глистами и паразитами. Сдохло ингермандо и сдохло. Где ещё валяться падали, как не на помойке?

ВН Валерий Николаевич "По причине интеллектуальной убогости тв-шных начальников" - не согласен с вами. По причине ненависти к советскому прошлому и имея хорошее образование и высокий интеллект, эти ребята и превратили ТВ в изощренный средство оболванивания людей. Практически по Оруэллу