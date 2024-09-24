На днях был у друга на даче. Проезжая мимо тамошней помойки, увидел выброшенный советский телевизор с разбитым кинескопом.
Когда телевидение было поводом для гордости
Комментарии
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И
Искандер
Ну, когда живший в СССР увидит на помойке дохлое ингермандо ебланское, ему и в голову не придёт вспоминать советское ЖКХ с его копеечными платами за услуги, или советское здравоохранение с его беспощадной борьбой с глистами и паразитами. Сдохло ингермандо и сдохло. Где ещё валяться падали, как не на помойке?
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15 мин.
ВН
Валерий Николаевич
"По причине интеллектуальной убогости тв-шных начальников" - не согласен с вами. По причине ненависти к советскому прошлому и имея хорошее образование и высокий интеллект, эти ребята и превратили ТВ в изощренный средство оболванивания людей. Практически по Оруэллу
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8 мин.
Вячеслав Денисов
Ненависть к советскому как раз и основана на интеллектуальной убогости, где главная цель заработать больше денег ЛЮБЫМИ способами. В то время главной была идея, ныне - золотой божок! И оболванивание, руководствуемое начальниками режима, имеет ту же цель.
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2 мин.
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