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  • Вячеслав Денисов
    Ненависть к советскому как раз и основана на интеллектуальной убогости, где главная цель заработать больше денег ЛЮБЫ...Когда телевидение...
  • Гость Гатапонта
    Так точно.Армию России увел...

Когда телевидение было поводом для гордости

Когда телевидение было поводом для гордости

На днях был у друга на даче. Проезжая мимо тамошней помойки, увидел выброшенный советский телевизор с разбитым кинескопом.

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Комментарии
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И
Искандер
Ну, когда живший в СССР увидит на помойке дохлое ингермандо ебланское, ему и в голову не придёт вспоминать советское ЖКХ с его копеечными платами за услуги, или советское здравоохранение с его беспощадной борьбой с глистами и паразитами. Сдохло ингермандо и сдохло. Где ещё валяться падали, как не на помойке?
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15 мин.
ВН
Валерий Николаевич
&quot;По причине интеллектуальной убогости тв-шных начальников&quot; - не согласен с вами. По причине ненависти к советскому прошлому и имея хорошее образование и высокий интеллект, эти ребята и превратили ТВ в изощренный средство оболванивания людей. Практически по Оруэллу
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8 мин.
Вячеслав Денисов
Ненависть к советскому как раз и основана на интеллектуальной убогости, где главная цель заработать больше денег ЛЮБЫМИ способами. В то время главной была идея, ныне - золотой божок! И оболванивание, руководствуемое начальниками режима, имеет ту же цель.
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2 мин.

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