Алтайские сыроделы рассказали об итогах "Продэкспо" и расширении присутствия на рынке

В выставке приняли участие БМК, "Киприно" и Логовская сыроварня Алтайские сыры расширяют присутствие на российском рынке – этому способствуют многочисленные выставки, где компании выставляют свои премьерные линейки и получают возможность заключить контракты с новыми покупателями.
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