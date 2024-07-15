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Царьград

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Русские девелоперы лишились доступа к документам в облаках Autodesk

Русские девелоперы лишились доступа к документам в облаках Autodesk

Многие застройщики продолжали пользоваться американскими программами, даже попав под санкции. Из-за блокировки могут сорваться некоторые строительные проекты.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
У лицензионного софта от Autodesk вечные проблемы с лицензией, обычно сносят и ставят пиратскую. А на облаке только дурак проекты хранит.
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