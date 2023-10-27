Jetour Traveller получил новый мотор и автомат

Стартовали продажи новой полноприводной версии внедорожника Jetour Traveller 2.0T 8AT. Длина, ширина и высота версии автомобиля не изменились и составляют 4785, 2006 и 1880 мм, а колесная база достигает 2800 мм.
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