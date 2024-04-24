Украшения царицы Шубад, город Ур, Месопотамия, Ирак

Реконструкция украшений, использовавшихся шумерской царицей Пуаби в 2500 году до н.э.Пуаби, которую также называли Шубад или Шуди-ад из-за неправильного толкования сэра Чарльза Леонарда Вулли, была важной персоной в городе Ур 2600 года до н.