Си Цзиньпин: Китай продолжит служить крупнейшим локомотивом мирового экономического роста

Пекин, 10 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник заявил, что Китай полностью уверен в достижении целевого показателя экономического роста на этот год, а также в том, что страна продолжит играть роль крупнейшего локомотива мирового экономического роста.