Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Си Цзиньпин: Китай продолжит служить крупнейшим локомотивом мирового экономического роста

Пекин, 10 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник заявил, что Китай полностью уверен в достижении целевого показателя экономического роста на этот год, а также в том, что страна продолжит играть роль крупнейшего локомотива мирового экономического роста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх