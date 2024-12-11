Си Цзиньпин: Китай продолжит служить крупнейшим локомотивом мирового экономического роста

Пекин, 10 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник заявил, что Китай полностью уверен в достижении целевого показателя экономического роста на этот год, а также в том, что страна продолжит играть роль крупнейшего локомотива мирового экономического роста.
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