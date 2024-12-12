Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы к реке Оскол в Харьковской области. О попытке украинских военных усилить позиции на купянском направлении рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
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