Какие праздники отмечают жители всех стран мира 4 октября 2024 года Юлия Скворцова4 октября 2024 года в России и других странах мира отмечаются различные праздники, многие из которых были официально признаны международными организациями.
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