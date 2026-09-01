В Барнауле девушка сделала все, чтобы ее обманули мошенники, но банк заблокировал переводы

Даже попросила брата и подругу помочь перевести деньги на "безопасный счет" В Барнауле 18-летняя жительница едва не стала жертвой дистанционных мошенников, которые пытались обмануть ее по стандартной схеме с продлением срока действия сим-карты, сообщает алтайское МВД.
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