В Барнауле девушка сделала все, чтобы ее обманули мошенники, но банк заблокировал переводы

Даже попросила брата и подругу помочь перевести деньги на "безопасный счет" В Барнауле 18-летняя жительница едва не стала жертвой дистанционных мошенников, которые пытались обмануть ее по стандартной схеме с продлением срока действия сим-карты, сообщает алтайское МВД.