Над Челябинском продолжает висеть смог

В воздухе Челябинска зафиксировали превышение ПДК по ряду загрязняющих веществ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в столице Южного Урала и ряде территорий области продолжает наблюдаться дымка.