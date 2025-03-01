JD Power перечисли электромобили, которыми больше всего довольны владельцы

Американская исследовательская компания JD Power провела масштабный опрос владельцев электромобилей 2024 и 2025 модельного года, чтобы определить, какие модели наиболее соответствуют ожиданиям покупателей.
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