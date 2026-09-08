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Царьград

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МЧС предупредило о рисках перегрева дровяных печей в холода

МЧС предупредило о рисках перегрева дровяных печей в холода

МЧС России по Московской области советует топить дровяные печи два-три раза в день не более полутора часов, чтобы избежать перегрева и пожаров.

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