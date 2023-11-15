Владимир Путин освободил от должности экс-руководителя главка МВД Прикамья

Причины отставки Михаила Давыдова не разглашаются.Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности начальника Главного Управления по Обеспечению Охраны Общественного Порядка и Координации Взаимодействия с Органами Исполнительной Власти субъектов РФ (ГУОООП) МВД России Михаила Давыдова.
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