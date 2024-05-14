В Казани стартует Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum»

В Казани начинается XV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Утром состоится совещание по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» под председательством Вероники Никишиной.
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