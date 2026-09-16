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Царьград

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19-летний курьер аферистов задержан в Шатуре при передаче 1,2 млн

19-летний курьер аферистов задержан в Шатуре при передаче 1,2 млн

В Шатуре сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя другого региона, подозреваемого в пособничестве телефонным аферистам.

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