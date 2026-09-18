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Нейробиологи восстановили нейрон мыши с аксоном общей длиной 70,32 сантиметра

Нейробиологи восстановили нейрон мыши с аксоном общей длиной 70,32 сантиметра

Глубоко в стволе мозга — примерно у основания черепа — расположена крошечная область размером с булавочную головку.

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