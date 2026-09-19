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TRENDYMEN

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Сколько надо ходить для здоровья. Миф про 10000 шагов и реальные цифры

Сколько надо ходить для здоровья. Миф про 10000 шагов и реальные цифры

Каждый из нас хоть раз слышал, что для крепкого здоровья и долгих лет нужно ежедневно проходить 10 000 шагов.

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