Сколько надо ходить для здоровья. Миф про 10000 шагов и реальные цифры

Каждый из нас хоть раз слышал, что для крепкого здоровья и долгих лет нужно ежедневно проходить 10 000 шагов.
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