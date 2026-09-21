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Журнал «Профиль»

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"Альтернатива для Германии" побеждает уже на вторых региональных выборах

После обработки 100% протоколов "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила 38,2% голосов и стала первой на выборах в ландтаг федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

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