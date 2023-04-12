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NetEase: Блинкен случайно сболтнул лишнего о роли США на Украине

NetEase: Блинкен случайно сболтнул лишнего о роли США на Украине

Военная спецоперация России на Украине длится уже более года, и весь мир, кроме США и их союзников, требует начать мирные переговоры, однако, всем уже понятно, что украинский конфликт не завершится, пока этого не пожелает Вашингтон, пишет NetEase.

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