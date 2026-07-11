В современной войне вторжения можно не бояться. Есть нечто более пугающее

Случайная мысль, мелькнувшая при виде иранских дронов, вычерчивающих огненные дуги над Заливом, случайная цитата с Украины и глухой ропот неопределенности вокруг британского оборонного плана — все это заставило меня задуматься.
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