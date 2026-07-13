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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России предложили ввести налоговый вычет для доноров крови

В России предложили ввести налоговый вычет для доноров крови

Стандартный вычет для регулярных и почетных доноров может составить две тысячи рублей Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества от партии "Справедливая Россия" Николай Новичков выступил с инициативой о предоставлении налоговых льгот для регулярных и почетных доноров крови, а также об увеличении компенсации для доноров костного мозга.

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