В России предложили ввести налоговый вычет для доноров крови

Стандартный вычет для регулярных и почетных доноров может составить две тысячи рублей Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества от партии "Справедливая Россия" Николай Новичков выступил с инициативой о предоставлении налоговых льгот для регулярных и почетных доноров крови, а также об увеличении компенсации для доноров костного мозга.