На Южном Урале вновь ждут 40-градусных морозов

В Челябинской области продлили действие экстренного предупреждения. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в понедельник, 11 декабря, в большинстве районов Южного Урала сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы, в отдельных районах сохраняется сильный мороз с минимальной температурой воздуха минус 40 градусов и ниже.