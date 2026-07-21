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Царьград

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Минцифры РФ: Банки смогут возвращать деньги от мошенников

Минцифры РФ: Банки смогут возвращать деньги от мошенников

Минцифры России предложило приказ, позволяющий банкам возвращать средства со счетов мошенников. Механизм «обратного взыскания» задействует кредитные организации для возврата денег, переведенных без согласия клиентов.

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