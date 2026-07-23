«Яндекс Маркет» снял ответственность за убытки при атаках БПЛА

«Яндекс Маркет» внес изменения в оферту после атак дронов на логистические центры, теперь компания не несет ответственности за убытки продавцов при форс-мажорах, включая атаки БПЛА и попадание боеприпасов.
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