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«Яндекс Маркет» снял ответственность за убытки при атаках БПЛА

«Яндекс Маркет» снял ответственность за убытки при атаках БПЛА

«Яндекс Маркет» внес изменения в оферту после атак дронов на логистические центры, теперь компания не несет ответственности за убытки продавцов при форс-мажорах, включая атаки БПЛА и попадание боеприпасов.

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