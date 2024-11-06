Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Олег Розанов. В Америку пришли голод, цинга, чесотка и сифилис

Десятки миллионов людей не имеют ни малейшего шансы подняться из социального днаВ США на фоне глубокого социально-экономического кризиса вернулись болезни XIX века: цинга, чесотка и сифилис, а также смерти от недоедания.

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