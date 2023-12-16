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Мостовой в царской мантии и короне вышел на Матч звезд Кубка России

Мостовой в царской мантии и короне вышел на Матч звезд Кубка России

На экс-полузащитнике сборной России были царская мантия и корона. Скриншот: трансляция телеканала «Матч Премьер» Напомним, Мостовой вместе с Андреем Аршавиным и Сергеем Овчинниковым стал тренером сборной Пути РПЛ.

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