В Астрахани из-за двух дней ремонтных работ отключат газ в ряде домов Кировского и Советского районов

А также в приволжском селе Карагали. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в два ближайших дня АО «Астраханьгазсервис» планирует в Астрахани проведение ремонтных работ на газораспределительной сети среднего давления с прекращением подачи газа.