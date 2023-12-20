В Астрахани из-за двух дней ремонтных работ отключат газ в ряде домов Кировского и Советского районов

А также в приволжском селе Карагали. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в два ближайших дня АО «Астраханьгазсервис» планирует в Астрахани проведение ремонтных работ на газораспределительной сети среднего давления с прекращением подачи газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии