Лицей президента РФ появится в Царском селе

Президент РФ Владимир Путин на встрече с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексеем Комиссаровым поддержал его предложение о возрождении традиций Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге и создании там «лицея президента Российской Федерации».