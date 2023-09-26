Лицей президента РФ появится в Царском селе

Президент РФ Владимир Путин на встрече с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексеем Комиссаровым поддержал его предложение о возрождении традиций Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге и создании там «лицея президента Российской Федерации».
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