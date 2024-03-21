Названы самые надежные банки РФ. Кто в лидерах

Forbes впервые за два года опубликовал рейтинг «100 надежных банков России». Согласно ему, самой надежной кредитной организацией страны стал Сбербанк, чьи активы оцениваются в 51,38 трлн рублей, а капитал — в 6,27 трлн рублей.
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