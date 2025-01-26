❗️🗺Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" установили физический контроль над восточной частью н.
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❗️🗺Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" установили физический контроль над восточной частью н.