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Джокович: я не удивляюсь, когда побеждаю на турнирах Большого шлема

Джокович: я не удивляюсь, когда побеждаю на турнирах Большого шлема

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своих победах на турнирах Большого шлема. «Я не удивляюсь, когда побеждаю на турнирах Большого шлема и выигрываю крупные титулы, потому что это моя цель», — цитирует Джоковича пресс-служба US Open.

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