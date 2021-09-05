Джокович: я не удивляюсь, когда побеждаю на турнирах Большого шлема

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своих победах на турнирах Большого шлема. «Я не удивляюсь, когда побеждаю на турнирах Большого шлема и выигрываю крупные титулы, потому что это моя цель», — цитирует Джоковича пресс-служба US Open.