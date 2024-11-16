Президента Украины Владимира Зеленского обвинят в обвале фронта и выставят крайним. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене.
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