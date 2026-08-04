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Фонбет Кубок России. Путь РПЛ стартует! «Ростов» в гостях у «Акрона», «Локомотив» против ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» проведут матчи в среду

Во вторник в рамках 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России « Акрон » примет « Ростов », « Локомотив » сыграет с ЦСКА .

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