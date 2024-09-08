Павлюченко рассказал, чего следует ждать Соболеву в первых матчах за «Зенит»

Форвард должен обязательно начать забивать Экс-нападающий национальной сборной России Роман Павлюченко в эфире шоу «Карты, деньги, два мяча» оценил негативную реакцию фанатов «Зенита» на переход в клуб из «Спартака» нападающего Александра Соболева.
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