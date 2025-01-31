Mash: взорвавшийся завод Rheinmetall производил боеприпасы для ВСУ

На немецком заводе компании Rheinmetall произошел взрыв, фабрика производила боеприпасы для ВСУ.Завод в Испании немецкой компании Rheinmetall, на котором произошел взрыв, производил боеприпасы для ВСУ в рамках военной помощи, сообщил Telegram-канал Mash.