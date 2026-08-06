Аппаратное обеспечение ИИ проектируют с помощью генеративных нейросетей

По мере того как искусственный интеллект стремительно внедряется в автомобили, робототехнику и промышленное оборудование, вычислительные мощности становятся неотъемлемой частью окружающих нас физических систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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