Тачанка — один из самых узнаваемых образов Гражданской войны. Она попала на картины, в кино, в песни, и благодаря этому её реальная роль в бою оказалась плотно упакована в несколько хрестоматийных сцен: лихая четвёрка коней, пулемётчик, поливающий свинцом отступающего врага.
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