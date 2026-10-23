Тачанка — один из самых узнаваемых образов Гражданской войны. Она попала на картины, в кино, в песни, и благодаря этому её реальная роль в бою оказалась плотно упакована в несколько хрестоматийных сцен: лихая четвёрка коней, пулемётчик, поливающий свинцом отступающего врага.