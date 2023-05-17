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Reuters: в Вашингтоне и Киеве считают, что поврежденный после удара «Кинжала» ЗРК Patriot можно отремонтировать на Украине

Reuters: в Вашингтоне и Киеве считают, что поврежденный после удара «Кинжала» ЗРК Patriot можно отремонтировать на Украине

Специалисты из США обсуждают с Киевом возможность ремонта американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, получившего повреждения в результате атаки российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

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