Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Три нижегородских бойца вернулись из украинского плена

Три нижегородских бойца вернулись из украинского плена

Три нижегородца вернулись из украинского плена. Это произошло во время очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной, сообщила Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.

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