Три нижегородских бойца вернулись из украинского плена

Три нижегородца вернулись из украинского плена. Это произошло во время очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной, сообщила Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии