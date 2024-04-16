Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Ух ты какое действенное лекарство от тупости применила Россия по отношению к Казахстану и Токаеву под названием-"Отка...Токаев назвал наг...
  • Эдуард Николаев
    под чьим надзором?!Барнаульцы оценил...
  • Е Пронина
    красавец)Кто такой Максим ...

Новым мэром Новосибирска стал уроженец Алтайского края

Новым мэром Новосибирска стал уроженец Алтайского края

16 апреля состоялась историческая сессия новосибирских депутатов, на которой прошли первые непрямые выборы главы города В Новосибирске депутаты местного горсовета тайным голосованием выбрали нового мэра - им стал Максим Кудрявцев, сообщает Ngs.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх