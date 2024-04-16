Новым мэром Новосибирска стал уроженец Алтайского края

16 апреля состоялась историческая сессия новосибирских депутатов, на которой прошли первые непрямые выборы главы города В Новосибирске депутаты местного горсовета тайным голосованием выбрали нового мэра - им стал Максим Кудрявцев, сообщает Ngs.
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