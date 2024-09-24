В ближайшие дни Земля обретёт нового спутника — астероид 2024 PT5. Примерно с 29 сентября по ноябрь 2024 года вокруг Земли будет находиться небесное тело диаметром около 10 метров.
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В ближайшие дни Земля обретёт нового спутника — астероид 2024 PT5. Примерно с 29 сентября по ноябрь 2024 года вокруг Земли будет находиться небесное тело диаметром около 10 метров.