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Reuters: США обвинили Пекин в попытке скрыть от мира зверства КНДР над людьми

Reuters: США обвинили Пекин в попытке скрыть от мира зверства КНДР над людьми

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Китай в том, что он запретил трансляцию неформального заседания Совета безопасности ООН, которое проводилось по теме нарушения прав человека в Северной Корее.

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