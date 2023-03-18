Reuters: США обвинили Пекин в попытке скрыть от мира зверства КНДР над людьми

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Китай в том, что он запретил трансляцию неформального заседания Совета безопасности ООН, которое проводилось по теме нарушения прав человека в Северной Корее.
Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Китай в том, что он запретил трансляцию неформального заседания Совета безопасности ООН, которое проводилось по теме нарушения прав человека в Северной Корее.
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