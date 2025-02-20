Ростовскую область в 2025 году беспилотники ВСУ атаковали более 200 раз

С начала текущего года Ростовская область подверглась атакам беспилотников ВСУ более 200 раз. Об этом сообщил заместитель губернатора и руководитель аппарата правительства региона Вадим Артёмов на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 80-летия Победы.